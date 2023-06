Alonso: "70 giri da qualifica, non mi sono mai rilassato"

Non una partenza ottimale, ma poi una risposta da Fernando Alonso . Lo spagnolo della Aston Martin è tornato sul podio in Canada dopo la scialba prova di Barcellona, rispondendo nel finale ai tempi di Hamilton, nonostante un pizzico di delusione per aver trovato la Red Bull inavvicinabile.

Alonso, nessun guaio sulla macchina

A caldo ha detto il due volte campione del mondo: "Speravamo di dare più filo da torcere alla Red Bull, ma abbiamo perso la posizione al via ed a quel punto abbiamo battagliato solo con la Mercedes. Ho spinto per tutta la gara, non mi sono mai rilassato, è stata una battaglia fantastica. All'inizio avevo più passo io, nel finale ne aveva di più Lewis, è stata una gara impegnativa, sono stati 70 giri da qualifica. Problemi ai freni? Non lo so, dai box non mi hanno detto nulla, forse non mi hanno voluto far preoccupare. La macchina andava bene, ho seguito le istruzioni".

