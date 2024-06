Verstappen: "Avrei firmato per il 2° posto"

Max Versappen ha chiuso la qualifica del GP del Canada segnando un tempo di 1:12.000, identico al millesimo a quello del poleman George Russell . Un risultato che però lo ha comunque costretto ad accontentarsi della seconda posizione , in quanto l'inglese della Mercedes lo aveva ottenuto per primo.

Verstappen si è comunque detto molto soddisfatto del risultato, che alla vigilia per Red Bull non sembrava affatto scontato. Ecco cosa ha detto il Campione del Mondo.

Verstappen: "Attaccare in partenza? Non sono troppo stressato..."

"È andata come è andata - ha commentato Max - nel complesso sono state delle buone qualifiche da parte nostra. Tutto il week end è stato complicato per noi quindi accetto volentieri il secondo posto. Alla vigilia delle qualifiche avrei firmato per questo risultato".

"Alla fine siamo arrivati molto vicini e questo rende la gara di domani entusiasmante. Io mi sentivo bene a Monaco, ma non era la nostra pista, la nostra vettura non funzionava. Anche questo week end non è andato benissimo fino ad ora, domani dovremo vedere come gestiremo le gomme e anche il meteo sarà un fattore: c'è la pioggia che continua ad andare e venire. Attaccare in partenza? vedremo, non sono troppo stressato a riguardo..." ha concluso il Campione del Mondo in carica.

