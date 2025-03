GP Cina: la griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2025: in pole postition c'è Oscar Piastri (McLaren) in 1'30"641 2, che precede George Russell (Mercedes) a 0"082 e Lando Norris (McLaren) a 0"152 4. In quarta posizione c'è il campione del mondo Max Verstappen (Red Bull) a 0"176 5, seguito dalle Ferrari di Lewis Hamilton a 0"286 6 e Charles Leclerc a 0"380 7.