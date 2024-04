F1 GP Giappone: segui la gara in diretta

SUZUKA (GIAPPONE) - Benvenuti al quarto GP del Mondiale di F1 2024 . Il Giappone è pronto a far riaccendere i motori delle monoposto sul tracciato di Suzuka dopo la pausa pasquale. Dalle 7 infatti Max Verstappen , in pole position, cercherà di riprendersi il dominio incontrastato della stagione dopo il suo ritiro forzato e la splendida doppietta Ferrari in Australia con Carlos Sainz e Charles Leclerc sui primi gradini del podio . Chi riuscirà a vincere questa volta?

7:33

Bandiera verde

Si riparte! Secondo via per il GP del Giappone

7:26

Casco e visiera giù

Si torna a bordo delle monoposto: il via è nuovamente previsto per le 7:32

7:25

Investigazione Albon-Ricciardo

Il botto al via tra Albon e Ricciardo sarà posto sotto investigazione: nonostante sia stato catalogato come incidente di gara, i commissari hanno deciso di visionare bene le immagini e poi prendere una decisione definitiva

7:22

Le posizioni congelate

Al momento non c'è alcuna variazione della classifica nelle prime posizioni rispetto alla griglia di partenza. La Red Bull è al comando con Verstappen e Perez, seguiti da Norris e Sainz. Solo Hamilton è riuscito a salire in settima posizione

7:20

Cosa succede a Suzuka

Incidente di gara al via nel GP del Giappone: paura per Albon finito sotto il muro di gomme della curva 3, dopo un terribile contatto con Ricciardo. Nessuna conseguenza per entrambi i piloti, che hanno avuto anche un pacifico chiarimento una volta usciti dalle monoposto. Bandiera rossa e gara sospesa per ora. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali ma si dovrebbe ripartire indicativamente entro 15'/20' minuti e ci sarà una partenza dalla griglia

7:11

Tutti i piloti fuori dalle monoposto

La partenza traumatica ha costretto al direzione di gara a interrompere il GP al primo giro. Da Sainz a Verstappen, fino a Gasly: tutti i piloti sono scesi dalle monoposto e stanno aspettando la rimozione della Williams e della Racing Bulls dalla pista

7:07

Clamoroso! Bandiera rossa

Brutto incidente al via in curva 3: Albon e Ricciardo si scontrano e vanno a muro. Fortunatamente i due piloti stanno bene ed escono con le proprie gambe dalle rispettive monoposto, ma la gara viene interrotta

7:04

Parte il GP del Giappone

Semaforo verde: inizia il quarto GP del Mondiale di F1 2024

7:02

Parte il giro di formazione

Tutte le monoposto sono in pista per scaldare le gomme: saranno 53 i giri totali del GP del Giappone

6:55

Nessuna penalità

Nessuna penalità alla fine per Russell: in qualifica la Mercedes era stata investigata per un unsafe release su Piastri. Il pilota inglese sarà nono mentre la McLaren sarà sesta

6:50

Le parole di Vasseur

"Sarebbe stato meglio partire in prima fila, Sainz deve stare attento agli attacchi di Alonso mentre Leclerc dovrà capire come fare la curva 17: l'obiettivo è il podio", le prime parole a caldo del team principal della Ferrari

6:48

Tutti in piedi

Suona l'Inno del Giappone nel silenzio rispettoso del Circus

6:40

Le strategie dei team

Sarà una gara a due soste con soft-hard-hard, come ha previsto anche Pirelli.

Ecco le strategie migliori dei team per la gara di Suzuka:

6:35

Lo schieramento in pista

Red Bull e McLaren con Norris saranno in prima fila. Dietro a loro la Ferrari di Sainz. Delusione per Leclerc, che scatterà 8°, subito dietro a Hamilton. In Top-10 anche l'idolo di casa Tsunoda.

Ecco la griglia di partenza del GP del Giappone: