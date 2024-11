F1, dietro le quinte del GP di Las Vegas: tutto quello che non avete visto

Tra alberi fatti di luci, riferiementi all'iconico logo " Welcome to fabulous Las Vegas Nevada ", tutto si è svolto "all'ombra" della Sphere , l'arena ellissoidale alta 112 metri che ha regalato un'atmosfera unica con i suoi giochi di luce e le sue grafiche a tema.

Il weekend si è aperto con un venerdì all'insegna del glamour e del lusso . Di fronte ai box, infatti, è stata allestita una lunghissima tavolata finemente apparecchiata con calici dorati, champagne, candelabri e fiori. A completare la serata è stato servito un ricercato menù mentre ballerini e performer si esibivano per gli ospiti. Per animare ulteriormente l'atmosfera si è tenuto il djset di Steve Aoki , famoso Disc jockey statunitense di origini giapponesi. La cena è stata presiediata dai più importanti nomi del motorsport e persino da Stefano Domenicali , presidente e amministratore delegato del Formula One Group.

Las Vegas, il grande progetto del 2025

Pensate davvero che la magia del GP più pazzo dell'anno si esaurisca alla fine del weekend? A partire dal 2025 verà inaugurato "Grand Prix Plaza", un centro a tema F1 in cui sarà possibile correre con i kart, ammirare cimeli esclusivi, provare i simulatori ed immergersi in esperienze uniche ed interattive.

Oltre ad acquistare il merchandising e a mangiare nel ristorante interno, sarà possibile avere degli spazi riservati per eventi aziendali e privati. I visitatori avranno l'opportunità di realizzare il team dei loro sogni, costruire la propria monoposto di F1 e progettere una livrea personalizzata che sarà poi messa a disposizione per delle foto ricordo. I fan potranno poi "scendere in pista" a bordo del proprio veicolo customizzato grazie a dei nuovissimi simulatori 4D.

La F1 degli USA

Nella città delle mille luci il divertimento non manca mai e la gara porta un valore aggiunto ad un luogo già folle e ricco di attrazioni per i visitatori. Gli eventi di Las Vegas, primo paddock permanente costruito interamente da F1, fanno capire come il mondo delle corse automobilisitche sia cambiato negli anni. La proprietà americana di Liberty Media, azienda di mass media, ha stravolto radicalmente il mondo della F1 aprendola ad un universo social e strettamente legato al marketing. Ecco che, uno sport di nicchia seguito da appassionati di motori diventa oggi un evento mondano a cui partecipano nomi importanti della musica, del cinema, dello spettacolo. I weekend di gara si trasformano in vere proprie passerelle e Las Vegas è (per ora) solo il culmine di un processo che sta modificando l'identità delle corse rendedole più distanti da calcoli e strategie e più vicine al grande pubblico.

