GP Silverstone, la polizia inglese "Possibile invasione di pista"

Il gran premio di Gran Bretagna potrebbe essere interrotto da un'invasione di pista da parte di alcuni manifestanti. A renderlo noto è la polizia del Northamptonshire, la contea inglese dove è situato il circuito di Silverstone in cui questo fine settimana andrà in scena il decimo appuntamento della stagione 2022. Ancora ignote le ragioni che starebbero spingendo i manifestanti a pianificare tale invasione . Le forze dell'ordine hanno annunciato che terrà sotto stretta sorveglianza l'intera area del circuito per evitare situazioni di potenziale pericolo sia per i piloti che per gli eventuali intrusi.

GP Gran Bretagna, l'appello della polizia

Non c'è solo la pioggia tra le possibili variabili del gran premio di Gran Bretagna. A sparigliare le carte sul tracciato inglese potrebbe essere anche un'invasione, messa in atto a scopo di protesta anche se ancora non è chiaro con quali motivazioni. Massima l'allerta a Silverstone, dove nel corso del fine settimana sono attese oltre 400mila persone. "Abbiamo ricevuto informazioni credibili sul fatto che un gruppo di manifestanti stia pianificando di interrompere l'evento e possibilmente invadere la pista il giorno della gara" ha spiegato l'spettore capo della polizia del Northamptonshire, Tom Thompson, incaricato di gestire la sicurezza dell'evento di questo week end.

Thompson ha poi lanciato un appello per scoraggiare i manifestanti dall'intraprendere qualsiasi azione che potrebbe rivelarsi pericolosa: "Voglio rivolgermi direttamente a questo gruppo di persone e vi esorto vivamente a non mettere a rischio voi stessi, i piloti, così come i tanti commissari, volontari e membri del pubblico. Entrare in pista è estremamente pericoloso: se porterete avanti questo piano sconsiderato, metterete a repentaglio la vostra vita. La protesta è ovviamente un diritto umano di tutti in questo Paese e siamo più che felici di parlare con voi per aiutarvi a facilitare una protesta pacifica al circuito, chiediamo solo per favore di non creare una situazione che metta in pericolo vite umane".

La polizia ha poi chiesto ai tifosi che saranno presenti a Silverstone di stare particolarmente attenti e di segnalare immediatamente alle forze dell'ordine qualsiasi situazione di potenziale pericolo. La FIA è stata informata della situazione, ma al momento non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Il precedente a Silverstone 2003

Come molti appassionati ricorderanno, il circuito di Silverstone è stato oggetto di un'invasione di pista nel 2003, durante il gran premio. Un uomo vestito in kilt, poi identificato come Cornelius Horan, un ex presbitero irlandese, si introdusse sul circuito nel pieno dello svolgimento della gara iniziando a correre sul rettilineo dell'Hangar Straight mostrando manifesti con messaggi religiosi e inviti a leggere la Bibbia. La direzione gara fece entrare immediatamente la Safety Car, e un commissario, dopo un breve inseguimento, riuscì a bloccare e scortare in una zona sicura l'uomo, che fu denunciato e condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione, scontati solo in parte. La gar, per la cronaca, fu vinta da Rubens Barrichello sulla Ferrari

L'episodio fece guadagnare a Horan il soprannome di “The Grand Prix Priest”, ovvero “il prete dei gran premi”. Negli anni a seguire, l'uomo si rese protagonista di un episodio simile introducendosi nella maratona maschile delle Olimpiadi di Atene 2004, e venne invece bloccato mentre cercava di compiere azioni analoghe in occasione del derby Epsom dello stesso anno e della Coppa del Mondo di calcio 2006 a Berlino.

