Sainz, dall'incontro con Zhang alla festa a Maranello: che emozione la prima vittoria

Quando si vince, bisogna festeggiare come si deve. Dopo 150 GP infatti Carlos Sainz è riuscito a firmare il suo primo trionfo in Formula 1 e lo ha fatto con la Ferrari a Silverstone. Un'emozione unica, che lo spagnolo aspettava da tutta la vita e che rimarrà per sempre una pagina indimenticabile della sua carriera. Dopo lo champagne sul podio del GP di Gran Bretagna e il festino organizzato con tutto il team, la Scuderia è tornata in Italia e non ha certo smesso di brindare.

La cena in trattoria Le celebrazioni infatti sono continuate anche a Fiorano Modenese, dove Sainz con alcuni amici ha organizzato una cena al "Ristorante Montana". Un luogo di casa per eccellenza per tutti i ferraristi, tant'è che appesi alle pareti c'è l'imbarazzo di caschi e cimeli del Cavallino e non solo. E dove per esempio Vettel fa tappa fissa non appena il Circus approda nello Stivale. Spumante, chiaramente Ferrari come quello che ha stappato sul podio, torta, abbracci e tante prelibatezze, hanno reso ancora più speciale la prima vittoria di Sainz. "Grandi festeggiamenti. Continua così Carlos", il messaggio postato sui social del ristorante, che ha racchiuso in un video i momenti topici della serata.