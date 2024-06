F1 GP Spagna, la cronaca della gara di Barcellona

Luogo: Barcellona

16:33

Verstappen vince il GP di Spagna!

IT'S MAX VERSTAPPEN IN BARCELONA!!



Pushed to the wire, but the World Champ brings home a third consecutive win in Spain #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/7d9WMwjgDm — Formula 1 (@F1) June 23, 2024

16:28

Leclerc a caccia di Russell nel finale

Charles Leclerc è a 1,6 secondi da Russell quando mancano solo 2 giri e mezzo alla fine

16:25

Gara 1.111 per la F1

Piccola curiosità statistica: il gran premio di Spagna 2024 è il GP numero 1.111 della Formula 1

16:24

Albon nella ghiaia

Errore per Alex Albon che con la sua Williams finisce nella ghiaia nel primo settore: il pilota thilandese percorre alcune decine di metri fuoripista ma poi riesce a tornare in traiettoria senza problemi

16:17

Gioco di squadra in casa Ferrari

Al giro 55 Carlos Sainz si fa da parte platealmente e lascia passare il compagno di squadra Leclerc

16:13

Hamilton supera Russell

Cambio di posizioni in casa Mercedes: al giro 53 Lewis Hamilton con gomme fresche supera George Russell e si porta in zona podio

16:11

Norris velocissimo va a caccia di Verstappen

Lando Norris con gomme fresche fa segnare il giro veloce della gara e si porta a circa 7 secondi da Max Verstappen. Mancano 15 giri alla bandiera a scacchi

16:08

Ultimo pit stop per Norris e Leclerc

Lando Norris e Charles Leclerc al giro 48 si fermano per montare l'ultimo set di gomme (Soft). In vetta c'è Verstappen, Norris è 2° a 8 secondi, seguono le due Mercedes e le due Ferrari

16:03

Hamilton monta le Soft

Ai box Lewis Hamilton che monta gomme Soft rosse rientra settimo alle spalle di Sainz

16:00

Notte fonda per Perez

Non vede luce in fondo al tunnel Sergio Perez: mentre Max Verstappen è leader del GP, il messicano della Red Bull è soltanto ottavo, lontanissimo dal podio

15:53

Di nuovo ai box Russell e Sainz

Strategia identica per la Ferrari con Carlos Sainz e Mercedes con George Russell: i due rientrano ai box al giro 37 e montano entrambi gomme Hard

15:51

Norris supera anche Russell, ma che lotta!

Al giro 36 Lando Norris riesce a superare anche l'altra Mercedes, ma Russell lo fa sudare con un controsorpasso da brividi! Alla fine è comunque Norris ad avere la meglio. Ora Lando paga un distacco di 9 secondi da Verstappen.

15:46

Norris supera Hamilton

Dopo essergli stato attaccato agli scarichi per un giro, Lando Norris riesce a superare la Mercedes di Hamilton e adesso si butta all'inseguimento di Russell per il 2° posto

15:37

Leclerc ai box

Charles Leclerc al giro 25 è l'ultimo tra i piloti di testa a rientrare per la prima sosta. Il monegasco rientra settimo alle spalle di Pierre Gasly.

Appena prima si era fermato anche Lando Norris che è 5°.

15:29

Leclerc e le McLaren unici senza pit stop

La classifica al giro 19 vede Norris leader davanti a Leclerc e Piastri. Loro 3 sono gli unici tra i piloti di testa che non hanno ancora fatto la loro sosta.

Intanto Hamilton ha superato Sainz

15:27

Sainz guadagna la posizione su Hamilton

Undercut efficace per la Ferrari: Hamilton si ferma un giro più tardi rispetto a Russell e Sainz, e rientra così alle spalle di dello spagnolo

15:25

Pit stop per Russell e Sainz

Sosta in contemporanea per George Russell e Carlos Sainz: la Mercedes fa un pit stop lento (5,3 secondi) ma Sainz non riesce a uscirgli davanti.

Velocissimi i tempi dei piloti con gomme nuove

15:24

5 secondi a Magnussen per falsa partenza

Al giro 15 arriva la comunicazione che la Haas di Kevin Magnussen sarà penalizzata di 5 secondi. Il motivo? Falsa partenza al momento del via

15:23

Perez ai box

Sergio perez tenta l'azzardo e va ai box già al giro 14 del 66 previsti. Il messicano era ai margini della zona punti, ha montato un secondo set di gomme Soft

15:20

Gara da dimenticare per Alonso

Il GP di Spagna si sta rivelando un calvario per l'altro pilota spagnolo, Fernando Alonso. Il pilota dell'Aston Martin ha subìto qualche giro fa un sorpasso dalla Sauber di Bottas, e ora si trova in tredicesima posizione, braccato dalla Haas di Magnussen.

Alonso si è anche reso protagonista di un piccolo fuoripista che lo ha portato con due ruote sulla ghiaia

15:17

Sainz all'attacco di Hamilton

Dopo la bagarre, ora le Ferrari vanno all'attacco: Sainz e Leclerc sono ormai attaccati alla Mercedes di Hamilton

15:12

Nessuna penalità per Sainz

Dopo esserti urtato con Leclerc, Sainz era uscito di pista tagliando curva 2. I commissari però hanno ritenuto che non fosse necessario chiedergli di restituire la posizione né di subìre penalità

15:08

Contatto tra le due Ferrari

Momento "caldo" tra le due Ferrari: Sainz supera Leclerc ma i due si toccano leggermente: nessun danno per le due SF-24 del monegasco e dello spagnolo

15:06

Verstappen supera Russell

Dura poco la leadership di George Russell: il pilota della Mercedes viene superato da Max Verstappen con un coraggioso sorpasso all'esterno in curva 1

LAP 3/66



VERSTAPPEN TAKES THE LEAD!



The Red Bull almost mimics Russell's first lap heroics to seize the upper hand!#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/lL2PRvnRmO — Formula 1 (@F1) June 23, 2024

15:04

Russell vola in testa!

Super partenza di George Russell che con la Mercedes riesce a passare primo! Approfitta del duello tra Verstappen e Norris e di quello tra Leclerc e Hamilton.

Dopo il primo giro la classifica è: Russell, Verstappen, Norris, Gamilton, Leclerc, Sainz

15:01

Al via il giro di formazione

Tutto pronto per il GP di Spagna, i piloti iniziano il giro di formazione

14:53

Paura a Barcellona per la McLaren

Attimi di paura in casa McLaren nella giornata del sabato, in cui un incendio è scoppiato nell'hospitality del team inglese. Fortunatamente le fiamme sono state domate in fretta, ma alcune persone presenti nella struttura sono state soccorse per via del fumo.

14:44

GP Spagna, la griglia di partenza

Norris in pole, Verstappen 2°, Mercedes in seconda fila e Ferrari in terza: ecco la griglia di partenza del gran premio di Spagna: