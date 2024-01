Il clamoroso ritorno della Lancia nei Rally

Il dado è tratto, la Lancia torna nei rally. La notizia è clamorosa ma si era capito da un po’ di tempo che qualcosa stava bollendo in pentola. Due anni fa vedere all’opera al 24° Rally Montecarlo Storico il CEO di Stellantis Carlos Tavares al volante di una Lancia Stratos, aveva scaldato l’animo e la fantasia degli appassionati di rally, italiani e non. E questo ritorno di fiamma della Lancia nella specialità è davvero qualcosa di clamoroso, in un momento in cui la FIA deve decidere il futuro della specialità quando a fine 2026 verranno pensionate le attuali Rally 1 a favore, a quanto sembra, delle Rally 2 evolute. E vista la volontà del board di Stellantis di riservare un occhio di riguardo ai rally, si è deciso di dare semaforo verde ad una nuova avventura Lancia invece di puntare su un ulteriore sviluppo di un’altra vettura del gruppo come la Citroen C3. La vettura prescelta sarebbe la Ypsilon che verrebbe prodotta in configurazione Rally 2, un programma di sviluppo che inizierà già nel 2024 con esordio nel 2025 per farsi trovare pronti l’anno dopo per lo sviluppo della nuova vettura in configurazione WRC 2027. Che dire, era ora!