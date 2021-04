Però dentro restano delle immagini pungenti, schegge balenanti e preziose che dipingono la fuga in rosso di un ragazzo verso quel sogno iridato della prima metà del 1985 su Ferrari, il suo stupendo impatto televisivo nella trasmissione “rosso 27” di e con Ezio Zermiani e quindi quella sua capacità dialettica forte davanti alle telecamere, unita alla sensazione di trovarsi di fronte a una persona perbene. E poi c’è un’altra cosa, che non tutti sanno. Michele era anche il pilota che incontravi sorridente ai circuiti e quello, secondo me, resta l’aspetto più bello e premiante.

Perché la brava persona sapeva diventare un uomo dal fare gentile e dall’accoglienza carina. Sempre, ovunque e comunque. L’ho visto, vissuto e sperimentato, dalla indy 500 alla notte di Le Mans passando per le garette Endurance dell’American Le Mans Series, trovando sempre la stessa persona. Ovvero, una volta levato il casco, diventava appassionato di corse tale e quale a noi tutti.

Alboreto vince la 24 Ore di Le Mans '97

Proprio per tutto ciò penso che la grande chance di questa pubblicazione è quello di riviverlo e raccontarlo nella sua stupenda umanità, sposando la classe del driver a quella dell’uomo che vinse e visse molte volte. Diverse carriere e tante vicende e cicli agonistici, dai primi giorni della Formula Monza agli ultimi giorni di tester e Pilota Audi, passando per mito Ferrari e simbolo delle corse italianamente nobili in non meno di tre decadi. E in casi come questi è inevitabile riproporre l’ultimo ricordo, l’incontro finale, il saluto inconsapevole. Il mio è datato Silverstone 2000, quando del tutto per caso ci incrociamo al paddock tra un bilico e l’altro e lo trovo gentile ma un po’ seccato, perché quando gli chiedo come mai non sia schierato in gara dall’Audi, lui mi dice: "Guarda, mi hanno detto che sono destinato alle gare lunghe, ovvero alle maratone endurance e ai collaudi, quindi niente corse corte, da qui in poi. Oddio, la cosa non mi crea alcun problema, ma per uno come me, che gode ogni volta alla sola idea di disputare una corsa in più, boh, ecco, non sono proprio felicissimo, ma che ci vuoi fare... Via, si va avanti e speriamo per il meglio!". Al che aggiungo ovviamente sottotraccia... "Chiaro che quello che mi hai detto resta tra noi, non lo scriverò mai...". E lui: "Ma no, dai, anche perché sarà meglio che scrivi qualcosa alla prima bella occasione in pista, queste sono cose dette tra noi... Via, a presto, la carriera continua e la mia passione è intatta. E, ti garantisco, tale e quale, pure la mia capacità di andare veloce, unita alla voglia di farlo". Una pacca sulla spalla e via. Be’, mettetela come volete, penso sia un bellissimo commiato. inatteso, inconsapevole, destinato a passare attraverso le maglie strette e brutte del destino, ma pur sempre un saluto che resta e ancor oggi didascalizza una carriera, un modo di essere e anche il senso del restare nel cuore degli appassionati.

Chi era Michele Alboreto