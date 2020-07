Lewis Hamilton è davanti, ma Valtteri Bottas vuole provare a rendere la vita complicata al sei volte campione del mondo. Secondo sia in Fp1 che in Fp2, il finlandese non vuole partire battuto in vista della prima qualifica dell'anno, perché con questa Mercedes deve quantomeno provarci.

Giornata positiva

Valtteri si mostra molto misurato nei commenti a fine giornata: "E' stato fantastico tornare in macchina. Mi sono goduto ogni singolo giro, ogni singolo stint. Abbiamo fatto buoni progressi nel corso della giornata, passo dopo passo, come è normale che sia dopo una pausa così lunga. E' stata una giornata tutto sommato positiva, sebbene abbiamo avuto un piccolo problema (al cambio, ndr) sulla mia monoposto verso la fine. Il livello di aderenza oggi è stato piuttosto basso, ma sono sicuro che la pista migliorerà durante il corso del fine settimana. Dobbiamo tenerlo presente perché questo potrebbe indurci a cambiare un po' il set-up su questa pista".

Serve trovare il giusto compromesso

Bottas prosegue: "La sfida più grande sarà ottenere il miglior bilanciamento sia per le curve veloci che per quelle lente, ed il giusto compromesso per il giro singolo del sabato ma tenendo sempre ben presenti gli obbiettivi per il passo gara. E' solo venerdì, i tempi sul giro domani scenderanno a mano a mano che la pista migliorerà, con le prestazioni dei team che incrementeranno ed i piloti che spingeranno forte. Sarà interessante scoprire a che punto siamo".

