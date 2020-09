Verso una Monza unica, perché a porte chiuse – con l’eccezione della presenza di 250 operatori della Sanità, riconoscimento simbolico a quanti nei mesi più duri della pandemia sono stati in prima linea negli ospedali –, perché con le premesse di una competitività Ferrari vista in Belgio che deve diventare un passaggio eccezionale in una stagione già difficilissima.

Unica Monza lo è soprattutto per le richieste tecniche alla monoposto, tutte avranno configurazioni da basso carico, SF1000 compresa, con un pacchetto specifico.

Occhi tutti sul comportamento della macchina già nel corso delle libere del venerdì, per capire se i primi passi saranno quelli giusti, visto che a Spa le difficoltà sono emerse subito, nella gestione della gomma e nel deficit di aderenza ad esempio.

Gara difficile, obiettivo punti

Primo dei tre GP in programma in Italia, per Sebastian Vettel sarà l’ultima Monza da pilota Ferrari, “Monza è una delle piste più famose del mondo del motorsport. In questa stagione sarà molto particolare gareggiare all’Autodromo Nazionale: non avremo i tifosi e quindi l’atmosfera sarà surreale, inoltre arriviamo a Monza consapevoli che sarà difficile essere tra i front runner del weekend.

Lo scorso anno qui fu tutt’altro che semplice per me e sappiamo bene che lo sarà anche questa volta. Avremo un pacchetto aerodinamico dedicato che speriamo ci possa aiutare ad avere una SF1000 più competitiva. Detto questo, l’obiettivo del fine settimana non cambia: massimizzare la prestazione e portare a casa quanti più punti possibile", anticipa Sebastian.

Il GP d’Italia sarà il primo con la direttiva tecnica FIA sulle mappature del motore, uguale in gara quella impiegata in qualifica, in vigore. Si aspetta di valutare se e quanto inciderà sulla prestazione Mercedes e quanto condizionerà gli altri motoristi.

Leclerc promette il massimo impegno

A meno di straordinarie sorprese, la festa di un anno fa, un Leclerc in trionfo e a respingere l’attacco di Hamilton, resterà un ricordo, sul quale Charles racconta: “Lo scorso anno ho vissuto qui l’emozione più forte della mia vita agonistica passando per primo sotto la bandiera a scacchi. Purtroppo questa volta le tribune saranno vuote dal momento che i tifosi, che un anno fa seppero rendere indimenticabile la cerimonia del podio, non potranno avere accesso all’autodromo.

Siamo consapevoli di non avere lo stesso livello di competitività del 2019 e per questo già sappiamo che non sarà un fine settimana facile. Non per questo però arriviamo demotivati all'appuntamento. Metteremo insieme gli sforzi di tutti per portare a casa il miglior risultato possibile”.