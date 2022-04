Hakkinen sicuro: "Mercedes già fuori dalla lotta iridata nel Mondiale 2022"

Mercedes già fuori dalla corsa al titolo iridato? Sì, secondo Mika Hakkinen . Nonostante tra Brackley e Brixworth si continui a professare fiducia in vista di una svolta nelle prestazioni da parte della W13 se solo si riuscisse a risolvere il problema del porpoising, il due volte campione del mondo è convinto che ormai sia ormai troppo tardi per i campioni in carica tra i Costruttori per pensare al titolo.

Il finlandese ha diffuso il suo pensiero in un intervento alla testata Speedweek: "La Mercedes ha problemi complessi con la vettura. Lo trovo incredibile da dire, ma sembra che il titolo mondiale sia già fuori portata. Erano dieci anni che la Mercedes non mancava il Q3 con entrambe le vetture. Penso che questo progetto abbia grossi problemi a più livelli. Nessuno ti aspetta in F1, le gare sono ravvicinate e per le squadre il tempo per risolvere ciò che non funziona è limitato".

Secondo Hakkinen, l'emblema dei guai Mercedes è il doppiaggio subito ad Imola da Hamilton da parte di Verstappen: "Il fatto che un pilota come Lewis Hamilton venga doppiato dopo 41 giri la dice lunga sulle difficoltà attuali della Mercedes. Sembra che abbiano compreso quale sia il problema di fondo, ma si sta esaurendo il tempo per trovare soluzioni".

