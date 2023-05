Ricciardo fa il sedile in Alphatauri, pressione su De Vries

Il momento è a dir poco difficile per Nyck De Vries in Alphatauri. A Miami ha sbagliato in partenza , tamponando Norris e finendo 18°, mentre Tsunoda recuperava posizioni fino ai piedi della zona podio.

Non aiutano, in aggiunta, i rumours che vorrebbero Daniel Ricciardo prossimo a sostituirlo se le prestazioni del pilota olandese non miglioreranno.

Ricciardo si è recato in fabbrica, a Faenza, per fare una prova sedile. Da qui a immaginare l'imminente sostituzione di De Vries ve ne passa. Secondo le anticipazioni di motorsport.com, Marko vorrebbe chiari segnali di miglioramento entro Barcellona, per non decidere un avvicendamento che non sarebbe certo irrituale né nuovo. "In panchina" De Vries, dentro Ricciardo. Imola, Monaco, Barcellona sono gare destinate a decidere il futuro dell'ex campione del mondo di Formula E.

Mezzo anno sabbatico

Certo è che un ritorno in griglia, con i conseguenti ritmi e impegni che una stagione comporta, andrebbe in direzione chiaramente contraria a quanto Ricciardo stesso ha recentemente confermato di cercare da questo 2023.

Inoltre, se in ottica 2024 l'australiano ha sottolineato di non cercare un sedile di secondo piano ma di ambire a un volante di un team competitivo, rientrare in sostituzione di De Vries, con un'Alphatauri al massimo in grado di puntare a un ingresso in zona punti, è un percorso in direzione opposta a quanto annunciato da Ricciardo stesso.

Le difficoltà di De Vries

De Vries che in Alphatauri paga il noviziato e, soprattutto, attese di un rendimento di gran lunga superiore, alimentate dal risultato sorprendente ottenuto con Williams a Monza, quando nel 2022 è sceso in pista per sostituire Alex Albon.

A Miami, per la prima volta quest'anno, De Vries in qualifica è riuscito a stare davanti a Tsunoda, recuperando un gap mediamente di 3 decimi sul giro secco a Jeddah e Melbourne.

Imola, Monaco e Barcellona diventano passaggi della stagione per consolidare l'indicazione dell'ultima qualifica e, soprattutto, compiere un chiaro miglioramento nel rendimento in gara.