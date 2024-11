Verstappen: "Soffriamo sui dossi, speriamo nel meteo"

Non è una grande Red Bull quella vista in azione nel venerdì di Interlagos. I lavori sull'asfalto sembravano poter dare una mano alla RB20 , ma in realtà il problema dei dossi non è stato risolto e questo è un problema, come ha spiegato Max Verstappen .

La RB20 perde tempo sui dossi, Verstappen spera nel meteo

L'olandese non ha nascosto le difficoltà incontrate nella qualifica shootout, conclusa con il 4° tempo: "Appena siamo arrivati in qualifica sembravamo tanto indietro. La nostra macchina soffre sui dossi, hanno riasfaltato la pista ma sembra addirittura peggiorata e questo non è buono per la nostra vettura. In quelle zone del circuito la monoposto salta tanto e ci fa perdere un sacco di tempo sul giro. Passo gara? Non saprei dire per la sprint.

Siamo indietro sul giro secco e quando è così non mi aspetto di essere più forte in gara. Vedremo come andrà la sprint, magari ci aiuterà il fattore meteo, rimescolando le carte anche dopo la sprint. Avremo poi penalità in gara, ci sarà un bel lavoro da fare".