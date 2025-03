Hamilton vince con la Ferrari e si sfoga: "In tanti hanno parlato a vanvera"

Dal disastro di Melbourne al trionfo nella sprint in Cina non è passata neppure una settimana. Eppure, in questi pochi giorni la Ferrari è passata dai margini della zona punti alla vetta della classifica, con Lewis Hamilton che è stato capace di conquistare la vittoria nella gara breve sul circuito di Shanghai dove ieri aveva ottenuto la pole.

Hamilton: "I tifosi e il team vogliono vincere, ma è una maratona"

"Oggi mi sono svegliato sentendomi alla grande! Il tempo è bellissimo qui a Shanghai e ora abbiamo questo fantastico pubblico. La prima gara era stata difficile, ovviamente ho sentito che tanta gente ha sottovalutato quanto sia difficile arrivare in nuovo team, ambientarsi all’interno della squadra, comprendersi a vicenda, le comunicazioni, la quantità di critiche e le persone che hanno blaterato a vanvera è stato incredibile. Persone che non hanno esperienza ovviamente di tutto questo" ha detto Lewis una volta sceso dalla sua SF-25.

"Ed è davvero fantastico venire qui e sentirmi a mio agio nella macchina perché a Melbourne non era stato così. Qui fin dal primo giro in questo weekend mi sono sentito sul pezzo abbiamo fatto un gran lavoro con gli ingegneri con i meccanici per ottimizzare la vettura. E oggi è andata alla grande, sono partito bene e c’è tantissimo grip su questo nuovo asfalto per cui è davvero difficile gestire le gomme però penso che tutti quanti abbiano faticato allo stesso modo.

Io non sento la pressione. Sono certo e so che i tifosi vogliono vincere, e anche il team, e so che questo significa tutto per loro. Però ha detto anche l’altro giorno: una giornata non è andata bene però dobbiamo fare un passo alla volta non dobbiamo fare un passo più lungo della gamba.

Dobbiamo continuare a spingere ed essere diligenti, rimanere concentrati e mantenere la calma, quella cosa più importante. Adesso dobbiamo concentrarci sulle qualifiche, questa è una maratona, non una sprint" ha concluso il 7 volte Campione del Mondo.

GP Cina, Sprint Race: vince Hamilton! Battuti Piastri e Verstappen, Leclerc 5°