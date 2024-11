Parole fuori pista: al GP di Las Vegas i piloti di F1 sono senza filtri

Leclerc VS Sainz, è civil war

A stupire sono stati Charles Leclerc e Carlos Sainz, protagonisti di un acceso scambio di "opinioni". Il monegasco si sarebbe lamentato del comportamento scorretto del compagno di squadra che non avrebbe rispettato un primo ordine di scuderia di lasciarlo passare in pista (giro 27). Più tardi, Charles Leclerc usciva dai box con gomme fredde, mentre il numero 55, a cui era stato detto di non sorpassare l'altra Ferrari, arrivava con gomme calde poichè aveva già effettuato il pit stop (giro 32). Quando il madrileno ha attaccato Leclerc, quest'ultimo si è aperto in radio contro il compagno di squadra.

"Magari provate [a dirglielo] in spagnolo" sono state queste le parole di Leclerc a cui si sono unite altre citazioni non amichevoli nei confronti di Sainz. "Sì, ho fatto il mio lavoro, ma questo mi frega per tutto il f****** tempo. Tutto il c**** di tempo. Non è nemmeno bello, è solo essere rispettoso. È sempre la stessa cosa" così si è sfogato il monegasco dopo la gara, aggiungendo un ullteriore commento non privo di polemica, alla fine del quale ha constatato di avere la radio accesa. Un pensiro ad alta voce o si sarà forse accorto di avere esagerato? Dopotutto, la FIA non perdona parole fuori posto.

Lo spagnolo ha preferito non approfondire la questione davanti ai giornalisti, "Mi sono messo d'accordo con Charles per non parlare con i media, perché quando parliamo in queste occasioni finiamo sempre per fare casino. Non dirò nulla di quello che è successo tra noi in pista perché sono cose che riguardano me e lui. Io non apro mai la radio, non parlo con i media di queste cose. Non mi piace farlo, non è una bella cosa e non è necessario".

Forse per la prima volta, dopo tre anni di lavoro insieme, Leclerc e Sainz superano le barriere e dicono ciò che realmente pensano fuori dai denti. Da una parte c'è il predestinato del cavallino, l'uomo su cui la scuderia ha investito forze e speranze, dall'altra c'è un futuro pilota di un team da fine classifica che si gode le ultime gare in rosso e che deve dimostrare al mondo di poter decidere per il suo destino ora che si troverà a lottare con il gruppo. Che Leclerc si stia preparando ad affrontare la rivalità che indubbiamente si presenterà il prossimo anno con il 7 volte campione nel box è chiaro a tutti i tifosi e non solo. Il monegasco dovrà farsi sentire se vorrà continuare a lottare senza bastoni fra le ruote.