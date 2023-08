Haas, sviluppi in arrivo a Zandvoort

Verso il GP d'Olanda si procede con l'annuncio dell'arrivo di novità tecniche sulle VF-23. Il progetto curato da Simone Resta è alla ricerca di una soluzione al degrado gomme in gara e gli interventi in arrivo a Zandvoort sono orientati in tale direzione.

Per misure più ampie, che interessino il concept progettuale della futura Haas 2024, servirà lavorare insieme a Ferrari e capire la direzione da imboccare con la VF-24, a cominciare dal disegno delle pance, strettamente legato alla fornitura dei componenti del retrotreno.

L'editoriale del Direttore: quel film sempre uguale

Haas: nuova ala anteriore e lavoro intenso come a dicembre

"Abbiamo degli aggiornamenti in arrivo a Zandvoort, saranno sulle prese d'aria dei freni e sull'ala anteriore. Il team sta lavorando senza sosta per apportare delle modifiche alla macchina e arriveranno più avanti durante l'anno. Non posso indicare l'esatta tempistica, a causa della fase di chiusura estiva", fa il punto Steiner, che nei giorni scorsi ha confermato la permanenza di Hulkenberg nella prossima stagione, non ancora quella di Magnussen.

"Continuiamo a lavorare e ci sono due motivi per farlo. Anzitutto, provare a rendere la macchina il più veloce possibile, come sempre provi a fare con gli aggiornamenti. Poi, per conoscere la direzione da imboccare con la VF-24, che è altrettanto importante se non di più. È una fase dell'anno molto intensa, quasi quanto dicembre nello sviluppo della nuova macchina, si lavora molto duramente".