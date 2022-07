Verstappen: "È stata una sofferenza: avevo il fondo della mia Red Bull distrutto"

Dal numero 1 al numero 7, in una domenica che lo ha visto sgomitare tra mille difficoltà. È un GP di Gran Bretagna da dimenticare per Max Verstappen che a Silverstone ha brillato solo alla prima partenza, quando è riuscito a passare al via Sainz. Un acuto neutralizzato però dal maxi incidente al secondo giro, perché poi dal restart è stata solo una gara di sofferenza per il campione del mondo in carica. Dalla foratura, per un detrito che ha impattato sulla sua gomma, ai vari problemi tecnici con la perdita di potenza e velocità, che lo hanno penalizzato a livello di prestazioni, rilegandolo nel bilico della top ten.