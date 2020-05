Dopo essere diventato il pilota numero uno della Ferrari, dopo che Sebastian Vettel ha lasciato la casa di Maranello, Charles Leclerc conquista anche il podio della moda: Giorgio Armani l'ha voluto infatti come testimonial della linea Made to Measure primavera/estate 2020.

Scattata in bianco e nero dal fotografo John Balsom a Saint Tropez, è per Leclerc la prima volta in una campagna pubblicitaria, nonostante ai podi sia abituato.

Leclerc si veste Armani: è lui il nuovo brand ambassador per la moda uomo FOTO

Sempre in vetta come Re Giorgio

D'altronde la popolarità del giovane pilota dagli occhi dolci ma dallo spirito guerriero in pista, è davvero in forte ascesa e la Ferrari, che lo ha blindato fino al 2024, punta su di lui per la prossima stagione, affiancandogli Carlos Sainz. Con i suoi 10 podi e 7 pole position Leclerc, nonostante abbia vinto “solo” due GP a soli 22 anni, ha stoffa e attitudine alla leadership: è giovane e piace, ora anche fuori dai box. Il suo seguito sui social lo dimostra, a prescindere dalla scelta di Re Giorgio, confermandosi un abile comunicatore con i suoi 3 milioni di followers su Instagram, molti dei quali guadagnati durante le ultime settimane di lockdown, quando ha dato vita a sfide ai videogames o a gustosi siparietti con la fidanzata.

Di lui Giorgio Armani dice: "Charles Leclerc è un pilota molto promettente. Ha avuto notevole successo nonostante la giovane età, e questo è indice di volontà e determinazione, oltre che di evidente talento. Ha un volto fresco e una fisicità scattante che il mio Made to Measure esalta e accompagna. L’abito su misura non ha età, e questi scatti ne sono la dimostrazione".

Non è l'unico pilota di F1 a giocare con la moda. Un nome su tutti, Lewis Hamilton, che oltre a esserne testimonial, per il marchio americano Tommy Hilfiger firma una mini collezione di abiti.

Confidiamo che il giovane Leclerc ne segua l'esempio anche in pista.