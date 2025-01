Verstappen e il regalino tutto italiano: il suo nuovo yacht "Leone" costa una fortuna

Che sia un regalo per il titolo? Può darsi. Max Verstappen , fresco del quarto alloro iridato della carriera, ha deciso di "regalarsi" uno yacht nuovo di zecca. Si chiamerà " Unleash the Lion ", ovvero "Scatena il Leone", motto che accompagna Max nelle sue attività.

Nuovo acquisto lussuoso

In realtà, questa barca lussuosissima e personalizzatissima, con interni pregiati e dotazioni tecnologiche all'avanguardia, il pilota della Red Bull l'aveva prenotata due anni fa, ma solo adesso è avvenuto il varo, consumato al cantiere Overmarine di Viareggio, in Toscana. Accompagnato dalla fidanzata Kelly Piquet (figlia del tre volte campione del mondo Nelson) e pochi collaboratori, il tutto è stato fatto nella forma più anonima possibile, con bocche cucite in azienda ed addetti alla sicurezza molto attenti a non concedere niente ai curiosi. Lo yacht, lungo 33 metri, è un Super Sport 33, della serie Mangusta co un prezzo davvero altissimo che parte da 12 milioni di euro. Rimarrà ormeggiato in Italia oppure navigherà verso un porto olandese?

Max Verstappen si è aggiunto così alla lista dei "vip" che hanno deciso di acquistare la loro barca a Viareggio. Ci sono passati, per restare nel mondo dello sport, anche Cristiano Ronaldo e Roberto Mancini, per tacere del presidente del Manchester City Mansur bin Zayd Al Nahyan.

F1 dai mille colori