GP Canada: Verstappen torna a vincere davanti a Norris e Russell

MONTREAL (CANADA) - Gara bagnata, gara fortunata per Max Verstappen che vince il suo terzo GP del Canada consecutivo. Non è stato facile tra pioggia, incidenti e ritiri, correre questa gara a Montreal. Dramma per la Ferrari: dopo la cocente eliminazione nelle qualifiche di ieri in Q2 , Leclerc e Sainz non riescono ad arrivare alla bandiera a scacchi e sono costretti al ritiro eispettivamente per un problema al motore e a seguito di un incidente con Albon. A podio anche Norris e Russell.

21:57

Ferrari ritirate

Leclerc e Sainz non riescono ad arrivare al traguardo di questa gara in Canada: LEGGI QUI COSA È SUCCESSO ALLE ROSSE

21:53

Norris e Russell a podio

Chiudono in seconda e terza piazza Lando e George, dopo una gara davvero combattutissima

21:51

Max Verstappen vince!

Per la terza volta consecutiva, il campione del Mondo Max Verstappen vince il GP del Canada!

MAX VERSTAPPEN WINS A CRAZY CANADIAN GRAND PRIX



Lando Norris comes home second for the third time this year George Russell scores his first podium of the season #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/8zWq9VSMaa — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

21:48

Ultimo giro

Ultimi chilometri decisivi a Montreal!

21:46

Giro 68

Top 3:

Verstappen, Norris e Norris

Le due Mercedes stanno lottando liberamente, con Hammer che poco fa era terzo!

LAP 68/70



Mercedes ?? Mercedes



And Russell dives down the inside at the final corner and retakes P3 off Hamilton #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/XgXCmXVZb3 — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

21:43

5 giri alla fine

Manca pochissimo alla fine del GP con Verstappen sempre in testa

21:42

Giro 64

Si fa a sportellate: Norris e Russell ci vanno giù pesanti e finiscono ruota a ruota. La McLaren ha la meglio, con la Mercedes che va lunga e scivola in quinta posizione dietro a Piastri ed Hamilton

21:38

Giro 62

Max è il leader e il più veloce in 1:16.625

21:36

Giro 60

Solo 10 giri alla fine del GP del Canada

21:35

Giro 59

Semaforo verde! Riparte la gara con Verstappen al comando, inseguito dalle McLaren e dalle Mercedes

21:33

Le parole di Leclerc

Leclerc: "Non è un buon segno che abbiamo spesso problemi al motore, non va bene. Oggi è stato difficile da gestire tra le condizioni meteo e i cambi che mi chiedevano di fare sul volante Cosa è successo da venerdì a domenica? Il motore e basta! Prima non eravamo messi malissimo, analizzeremo cosa è accaduto in qualiica però perché abbiamo perso già ieri"

21:27

Ferrari, che dolore!

Sainz costretto al ritiro anche lui! Doppio ko per la Ferrari! C'è ancora la SC in pista

21:26

Giro 54

Clamoroso anche Perez si ritira! Gara da dimenticare per il messicano fresco di rinnovo con la Red Bull!

21:25

Bandiera gialla

Contatto Sainz-Albon! La Ferrari passa la Williams ma poi va fuori traiettoria e finisce a muro, colpendo però anche Albon che rimane fermo in pista. Safety car in azione!

21:24

Delusione Leclerc

Nero in volto, come il cielo di Montreal. Charles segue il resto del GP di Montreal dal box Ferrari e fa il tifo per Sainz, che è 10°

After the highs of Monaco, a miserable race day for Charles Leclerc in Montreal #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/TfDmtl5inw — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

21:22

Giro 51

Si accende il duello per la seconda posizione: sfida di sorpassi e controsorpassi tra Norris e Russell. Ora c'è di nuovo la McLaren dietro la Red Bull

21:17

Max non molla

Verstappen non perde la sua indole da cannibale! Attacca Norris e si prende la prima posizione al 48° giro

21:16

Le Mercedes le più veloci

Nonostante Norris e Verstappen dominano la gara, Russell ed Hamilton vanno fortissimo con i migliori tempi tra l'1:23.783 di Russell e l'1:23.880 di Hamilton

21:12

Assurdo Leclerc ritirato

Finisce al 44° giro la gara di Leclerc che per ordine del muretto Ferrari è costretto a tornare ai box, da penultimo, e a parcheggiare così la sua SF-24. Delusione immensa e tanta rabbia per Charles che solo lo scorso GP vinceva la gara di Monaco. Fatale il problema al motore riscontrato già ai primi giri

21:09

Leclerc si ritira?

Via radio si sentono voci sull'ordine Ferrari nel ritirare dalla corsa Leclerc che è sempre penultimo

21:07

Giro 41

Gasly è il primo ad andare ai box per montare le slick: la pioggia per ora non c'è più e la pista si va asciugando. Sarà un riferimento prezioso per tutti

21:03

Giro 39

Tra Verstappen e Russell il distacco è di quasi due secondi e mezzo. Quasi tutti i piloti hanno delle intermedie nuove

21:01

Giro 37

La Top 10:

Verstappen, Russel, Norris, Piastri, Hamilton, Alonso, Tsunoda, Stroll, Albon e Ocon

20:58

Giro 35

Siamo a metà gara!

20:56

Piove a Montreal

Con 10' di ritardo del previsto, adesso è tornata la pioggia

20:52

Giro 33

Inspiegabile la posizione di Leclerc, che viene anche doppiato e rischia di essere notato per la sua troppa lentezza in pista. Sainz invece ha rotto l'ala anteriore tamponando Bottas, è sempre 13°

LAP 33/70



Leclerc, who gambled with slick tyres just before the heavens opened, makes it back to the pits for inters, but he drops to P19 #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/OtG0UDxNa2 — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

20:51

Bandiera verde

Si torna a duellare in pista! Verstappen è primo, seguito da Russell e Norris

20:50

Giro 30

Leclerc ai box: continua il problema alla sua SF-24 e Charles ha tentato di cambiare tante volte i set up del suo volante. Il monegasco rientra penultimo in 19esima posizione!

20:49

Giro 29

La SC uscirà alla fine del giro

20:43

Giro 27

Siamo in regime di SC e quasi tutti ne approfittano per fare un giro ai box: Norris, Hamilton, Alonso cambiano le intermedie. Verstappen ne approfitta: ora è lui il leader del GP, davanti a Russell e Norris

20:41

Bandiera gialla!

Safety car in pista per l'incidente di Sargeant, che però questa volta non riesce a fare il miracolo e si pianta in pista

20:40

Giro 25

La Top 10:

Norris, Verstappen, Russell, Piastri, Alonso, Hamilton, Ricciardo, Stroll, Albon e Tsunoda

20:38

Giro 23

Giro veloce di Hamilton in 1:25.298. In casa Ferrari invece Leclerc viene passato da Tsunoda: Charles è 11° e Carlos 12°

20:37

Lando è primo

Non si accontenta Norris: passa anche Russell e si prende la leadership del GP del Canada. La pressione della McLaren frega la Mercedes che concede troppo, va lungo, tagli la chicane lentamente e paga un'amarissa conseguenza con il doppio sorpasso anche di Max

20:35

Clamoroso Norris

Ce la fa la McLaren a passare il cannibale Max Verstappen: incredibile sorpasso di Lando che è volato in seconda posizione, dietro Russel

20:31

Giro 19

Gara davvero complicata per Leclerc: è 9° ma non riesce ad avvicinarsi a Stroll che è a 2 secondi e mezzo di distanza. Sainz è 12°, quando la direzione gara accende l'uso del DRS vista la pista quasi asciutta e da gomme slick

20:29

Giro 17

Problemi per Verstappen: sottosterzo e bloccaggio per l'olandese che aumenta il gap con Russell e lo porta quasi a 4 secondi. E Norris alle sue spalle lo tiene nel mirino a soli 3 decimi

20:25

Penalità per Riccio

Confermata la falsa partenza per la Racing Bull: 5'' inflitti a Daniel

20:23

Giro 13

La Top 5:

Russell, Verstappen, Norris, Piastri e Alonso

20:21

Giro 11

1:409 è il distacco che separa Verstappen da Russell in prima posizione. Intanto Ricciardo è stato notato per falsa partenza al via

20:18

Giro 10

Sprazzi di cielo azzurro sopra il cielo di Montreal. È nero invece il momento della Ferrari: Leclerc è 10° e Sainz è 13°. Lo spagnolo via radio dice di essere stato colpito da Sargeant

20:17

Giro 8

Lotta tra Hamilton e Alonso: Lewis va lungo, taglia la chicane e deve ricedere la quinta posizione a Nando

20:16

Bandiera gialla flash

Sargeant a muro! Il pilota della Williams va lungo in curva 6 ma riesce a ripartire da solo, senza problemi per sé e per la vettura. Niente Safety Car in pista e subito bandiera verde

20:14

Giro 6

La pioggia svanita sorride a Verstappen che segna il giro veloce in 1:33.859

20:11

Problemi per Leclerc

Charles lamenta di sentire qualcosa di strano al motore: forse un problema alla parte elettrica? Dal muretto però gli viene chiesto di continuare a spingere

20:10

Super Haas

Hulkenberg passa Leclerc, Stroll e Ricciardo ed è ottavo: incredibile come la scelta delle Hass, presa solo da loro, è davvero molto prestazionale

20:07

Giro 3

La full wet funziona per Hulkenberg che ora è 5° e vola via verso la quarta posizione di Piastri

20:06

Giro 2

Si lamentano quasi tutti i piloti via radio per la scarsa visibilità in pista. Russell: "Queste condizioni e questa pioggia sono peggio di quanto ci aspettavamo"

20:04

Partenza tra mille gocce

Ruota a ruota tra Russell e Verstappen: l'olandese decide di non rischiare subito e lascia volare via la Mercedes. Super sprint di Leclerc: la Ferrari parte benissimo e il monegasco è 10°. Sainz invece è scalato in 15esima piazza

20:03

Semaforo verde

Partiti! Inizia ora il GP del Canada 2024!

20:00

Via al giro di formazione

Monoposto schierate! Si parte con il giro di formazione. Prima nel corso delle prove di partenza, in molti hanno perso la propria vettura, slittando sull'asfalto bagnato. Tutti hanno scelto le intermendie, tranne Magnussen che ha le full wet

19:55

Si canta

Tutti in piedi per l'Inno canadese!

19:50

10' al semaforo verde

Sarà una gara sicuramente che partirà con intermedie. Al momento non piove ma la pista è decisamente bagnata

George, is that you? ‍?



Our pole sitter kicking up lots of spray on his way to the grid #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/rPPDKs3khb — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

19:45

Le parole di Vasseur

"La pista è baganata, credo partiremo tutti con la SC e la scelta delle gomme al via sarà in base al tipo di partenza. Con queste condizioni dovremo essere opportunisti e ottimisti, sappiamo che si può sorpassare, dovremo fare i pit stop al momento giusto. Leclerc e Sainz dovranno dare le indicazioni giuste al muretto. Fondamentale correre dei rischi", queste le parole del team principal della Ferrari

19:40

Cosa è successo alla Ferrari

Come mai Leclerc e Sainz, dopo la bellissima gara a Monaco saranno costretti a una garnde rimonta? LEGGI QUI IL RECAP DELLE QUALIFICHE

19:35

Le strategie Pirelli

Pioggia e slittamenti: ci sono tutte le condizioni per una pazza gara a Montreal. A netto di bandiere rosse e gialle, al momento Pirelli prevede una gara da 70 giri a due soste. Ecco le strategie migliori per i team: