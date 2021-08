Restavano pochi dubbi, ma con Helmut Marko non si può mai sapere. Non è questo il caso però, perché Sergio Perez è riuscito a strappare il rinnovo di contratto con la Red Bull, team nel quale gareggerà anche nel 2022 al fianco di Max Verstappen.

Il 2022 è un'occasione

Entusiasta il messicano, che promette fedeltà per il titolo 2021 nei confronti dell'olandese, con l'obiettivo di fare centro lui stesso nella prossima stagione: "Sono davvero felice di continuare con una grande squadra come la Red Bull nella nuova era della Formula Uno, è una grande opportunità per me. L'anno prossimo ripartiamo tutti da zero con i nuovi regolamenti, quindi il mio unico obiettivo è arrivare al vertice con la Red Bull. Ci vuole sempre tempo per essere al top quando ti unisci ad una nuova squadra, ma le cose hanno funzionato bene in questa stagione e mi piace molto far parte della famiglia Red Bull. Abbiamo lavorato duramente per ottenere risultati, quindi è bello vedere che il team ha fiducia in me per il futuro. Abbiamo ancora tanto da realizzare insieme e abbiamo una grande sfida tra le mani in questa stagione, quindi spero davvero che possiamo finire l'anno in modo grandioso e portare questo slancio nel 2022. Voglio ringraziare tutti i miei sostenitori in tutto il mondo e soprattutto quelli in Messico. Dai miei sponsor ai miei fan, sono stati così entusiasti da quando sono entrato in Red Bull, quindi spero davvero di poterli premiare raggiungendo la vetta e vincendo il titolo".

Qualità fondamentali per la corsa al titolo

Christian Horner ha spiegato le ragioni della permanenza del messicano a Milton Keynes: "Checo è un membro del team molto rispettato e la sua esperienza e abilità in gara sono inestimabili nella lotta per il Campionato Costruttori. La sua integrazione in una squadra più ampia è stata perfetta e siamo rimasti colpiti dalle sue prestazioni durante la prima metà della stagione che dimostrano ciò di cui è capace con la nostra macchina. Il prossimo anno entreremo in una nuova era della Formula 1 con regolamenti e vetture completamente riviste, e con oltre 200 gare e un decennio di esperienza alle spalle Checo svolgerà un ruolo fondamentale nell'aiutare il team ad attraversare questa transizione ed a massimizzare la futura RB18. La nostra attuale attenzione è quella di concludere la stagione 2021 nel modo migliore possibile e non vediamo l'ora di vedere Checo costruire il suo successo con il team".